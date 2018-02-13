ФОТО: Началось предварительное заседание по делу о взяточничестве в Tallinna Sadam

Сегодня в Харьюском уездном суде началось первое предварительное заседание по делу о взяточничестве в Tallinna Sadam, на котором был определен дальнейший график разбирательств.

Масштабный процесс начнется в январе 2019 года. Всего до конца июня 2020 года пройдет 114 заседаний.



Защитники подсудимых, помимо прочего, отметили, что обвинение не может быть выдвинуто как должностным лицам, поскольку речь идет о частных лицах. «Государственным чиновником может быть только тот, кого назначил на должность администратор государственного имущества, то есть в данном случае Министерство экономики и коммуникаций. Айна Кальюранда на должность назначил совет предприятия. Он — не должностное лицо», - сказал адвокат Пауль Керес. С ним согласился и защитник Аллана Кийля Айвар Пильв.

Также, по мнению защитников, обвинение неясно, поскольку эпизоды взяточничества не сопровождаются точным описанием времени и места.

Опираясь на собранные в течение трех лет в ходе уголовного производства доказательства, Государственная прокуратура обвиняет бывших руководителей порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда во взяточничестве в крупных размерах и отмывание денег в период с 2005 по 2015 год. Обвинение во взяточничестве предъявлено и бывшему руководителю отдела обслуживания Мартину Пайде. Кроме того, 7 физических лиц и 2 юридических лица обвиняются в получении взятки и пособничестве получению и даче взятки.

Согласно обвинению, Аллан Кийль и Айн Кальюранд согласились получить взятку от нескольких фирм за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam протекали максимально выгодным образом. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд как вместе, так и по отдельности согласились на получение взятки в размере почти 4 млн евро.

Согласно обвинению, Пайде был готов принять взятку на общую сумму более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более 3,5 млн евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в полном объеме, Кийль получил около 2 млн евро.