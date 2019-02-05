ФОТО: На юго-востоке Эстонии проходит масштабная операция по поиску угнанного в Таллинне Lexus

Вчера около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что со двора дома на Тарту мнт в Таллинне угнали легковой автомобиль Lexus LS600HL 2015 года.
Несмотря на то, что информация была сразу же передана всем патрулям по всей Эстонии, обнаружить автомобиль не удалось.
Сегодня утром угнанный автомобиль был замечен на автозаправке Circel-K на улице Пикк в городу Выру. Водитель заправился, но не заплатил и уехал в неизвестном направлении.
”Мы сразу же начали поиски автомобиля, но просим и помощи местных жителей. Если кто-то заметит в Валгамаа или Вырумаа темный легковой автомобиль Lexus с эстонскими номерами, то просим незамедлительно сообщить об этом в полицию”, — сказал оперативный дежурный Лыунаской префектуры.
Угнанная машина коричневого цвета. Ее номерной знак — 587 BTU.