ФОТО: На юго-востоке Эстонии проходит масштабная операция по поиску угнанного в Таллинне Lexus

Несмотря на то, что информация была сразу же передана всем патрулям по всей Эстонии, обнаружить автомобиль не удалось.

Сегодня утром угнанный автомобиль был замечен на автозаправке Circel-K на улице Пикк в городу Выру. Водитель заправился, но не заплатил и уехал в неизвестном направлении.

”Мы сразу же начали поиски автомобиля, но просим и помощи местных жителей. Если кто-то заметит в Валгамаа или Вырумаа темный легковой автомобиль Lexus с эстонскими номерами, то просим незамедлительно сообщить об этом в полицию”, — сказал оперативный дежурный Лыунаской префектуры.

Угнанная машина коричневого цвета. Ее номерной знак — 587 BTU.