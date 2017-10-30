30.10.2017, 21:40

ФОТО: На Ярвевана теэ столкнулись легковушка и фура, движение было нарушено

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rus.delfi.ee
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Galerii: 30 pilti
Avarii Järvevana teel Foto: Veiko Vares

По данным Delfi, в ДТП никто не пострадал, однако движение на месте происшествия несколько нарушилось. В полицию вызов поступил в 20:10.

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