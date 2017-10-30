ФОТО: На Ярвевана теэ столкнулись легковушка и фура, движение было нарушено

По данным Delfi, в ДТП никто не пострадал, однако движение на месте происшествия несколько нарушилось. В полицию вызов поступил в 20:10.
Tallinn, Квартира, 79 000 EUR
Tallinn, Квартира, 220 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (3)
По данным Delfi, в ДТП никто не пострадал, однако движение на месте происшествия несколько нарушилось. В полицию вызов поступил в 20:10.
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