ФОТО: На Ярвевана теэ BMW X5 врезался в столб — водитель сбежал

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой виден брошенный посреди Ярвевана теэ автомобиль BMW X5.
”На шоссе Ярвевана сотрудниками охранной фирмы Bravo Security была найдена разбитой и брошенной BMW X5, — сообщил он. — На место была вызвана полиция. Хозяин машины сбежал”.
В Департаменте полиции и погранохраны эту информацию подтвердили.
"В воскресенье, 15 апреля, утром около 6.30 часов, полиция получила сообщение об аварийном автомобиле на Ярвевана теэ, водителя или пассажиров на месте не было. По первоначальным данным, автомобиль столкнулся со столбом уличного освещения. Автомобиль был отбуксирован на парковочную площадку полиции. Для выяснения всех обстоятельств полиция начала делопроизводство о проступке”, — сообщила Delfi пресс-секретарь департамента Виктория Корпан.