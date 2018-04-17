17.04.2018, 16:50

ФОТО: На Ярвевана теэ BMW X5 врезался в столб — водитель сбежал

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На Ярвевана теэ BMW X5 врезался в столб — водитель сбежал
Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой виден брошенный посреди Ярвевана теэ автомобиль BMW X5.

”На шоссе Ярвевана сотрудниками охранной фирмы Bravo Security была найдена разбитой и брошенной BMW X5, — сообщил он. — На место была вызвана полиция. Хозяин машины сбежал”.

В Департаменте полиции и погранохраны эту информацию подтвердили.

"В воскресенье, 15 апреля, утром около 6.30 часов, полиция получила сообщение об аварийном автомобиле на Ярвевана теэ, водителя или пассажиров на месте не было. По первоначальным данным, автомобиль столкнулся со столбом уличного освещения. Автомобиль был отбуксирован на парковочную площадку полиции. Для выяснения всех обстоятельств полиция начала делопроизводство о проступке”, — сообщила Delfi пресс-секретарь департамента Виктория Корпан.

"То, что человек покинул место происшествия, было неправильным, — сказал ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс. — В соответствии с Законом о дорожном движении водитель обязан сообщить в таком случае о ДТП полиции на номер 112, если пострадало не только его имущество, или, например, имеются пострадавшие люди. Кроме того, оставленный на дороге автомобиль мешал движению".

"В таких ситуациях советуем водителям, совершившим аварию, не бояться брать ответственность за совершенное ДТП и самостоятельно звонить в полицию", — добавил он.

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