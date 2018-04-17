ФОТО: На Ярвевана теэ BMW X5 врезался в столб — водитель сбежал

"То, что человек покинул место происшествия, было неправильным, — сказал ведущий следователь Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс. — В соответствии с Законом о дорожном движении водитель обязан сообщить в таком случае о ДТП полиции на номер 112, если пострадало не только его имущество, или, например, имеются пострадавшие люди. Кроме того, оставленный на дороге автомобиль мешал движению".

"В таких ситуациях советуем водителям, совершившим аварию, не бояться брать ответственность за совершенное ДТП и самостоятельно звонить в полицию", — добавил он.