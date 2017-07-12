ФОТО: На Ярвевана столкнулись грузовик и легковушка, в больницу доставили 4-месячного ребенка

В среду в первой половине дня в Таллинне на Ярвевана теэ столкнулись два автомобиля: грузовик Volvo и легковушка Peugeot.

В Пыхьяской префектуре сказали Delfi, что ДТП произошло в 11:22, когда на направлении из города столкнулись грузовик и легковушка. В больницу на осмотр доставили находившегося в легковушке четырехмесячного ребенка.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция просит помощи свидетелей. Всех, кто видел, как произошло это ДТП, а также водителей, у которых есть запись видеорегистратора, просим позвонить по номерам 612 3000 либо 112 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.