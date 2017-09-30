ФОТО: На виадуке Яэсмяэ в Ляэнемаа столкнулись две легковушки и дом на колесах

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и дома на колесах (трейлера). Пострадавшего водителя Audi отвезли в больницу, сообщил Delfi пресс-представитель Пыхьяской префектуры.

ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Пярну Audi, которым управлял 30-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся там с двигавшимся в Таллинн домом на колесах. За домом на колесах ехал автомобиль Toyota, врезавшийся в трейлер в свою очередь. Находившиеся в Toyota люди не пострадали.

Ехавшие в доме на колесах финны были доставлены в больницу для проверки здоровья.

Водитель Audi незадолго до происшествия обратил на себя внимание других участников движения хаотичным стилем — петлял между полосами, ехал то со скоростью 50 км в час, то — 100, написал Õhtuleht.