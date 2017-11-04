ФОТО: На Вабадузе пуйестеэ автомобиль после аварии приземлился на крышу

Что именно стало причиной ДТП на улице Нымме и Сиде, пока не ясно, также неизвестно состояние здоровья водителя.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал Delfi, что полиция получила сообщение о ДТП в 17:50.

Водитель был в машине один, полиция подозревает, что он также мог быть пьян. Водителя доставили в больницу, насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. Движение на месте происшествия несколько нарушено.

Говоривший с Delfi свидетель происшествия сказал, что прежде всего приземлившийся на крышу автомобиль снес один дорожный знак, затем врезался в столб светофора так, что лишился переднего колеса, и наконец остановился, колесами кверху.