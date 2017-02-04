ФОТО: На Тоомпуйестеэ столкнулись четыре автомобиля

В пятницу вечером на Тоомпуйестеэ в Таллинне произошла авария, в ходе которой автомобиль Ford врезался в три других автомобиля.
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В пятницу вечером на Тоомпуйестеэ в Таллинне произошла авария, в ходе которой автомобиль Ford врезался в три других автомобиля.
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