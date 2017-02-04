04.02.2017, 09:35

ФОТО: На Тоомпуйестеэ столкнулись четыре автомобиля


rus.delfi.ee
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Õnnetus Toompuiesteel
Õnnetus ToompuiesteelFoto: Taavi Sepp

В пятницу вечером на Тоомпуйестеэ в Таллинне произошла авария, в ходе которой автомобиль Ford врезался в три других автомобиля.

В результате случившегося никто не пострадал.

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