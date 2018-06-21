21.06.2018, 12:39

ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись две фуры и пожарная машина

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись две фуры и пожарная машина
PPA

На Таллиннской окружной дороге, между Кейла и Сауэ, столкнулись две фуры и пожарная машина.

Движение на месте аварии ограничено. По данным полиции, в результате аварии люди тяжелые травмы не получили. Причина ДТП выясняется.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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