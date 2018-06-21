ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись две фуры и пожарная машина

На Таллиннской окружной дороге, между Кейла и Сауэ, столкнулись две фуры и пожарная машина.
Движение на месте аварии ограничено. По данным полиции, в результате аварии люди тяжелые травмы не получили. Причина ДТП выясняется.
На Таллиннской окружной дороге, между Кейла и Сауэ, столкнулись две фуры и пожарная машина.
Движение на месте аварии ограничено. По данным полиции, в результате аварии люди тяжелые травмы не получили. Причина ДТП выясняется.
Projekti-müügijuht
UPONOR (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 02.07.2018
Personalispetsialist
RAHVA RAAMAT (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 27.06.2018
Ostuagent
KB AUTO EESTI OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.07.2018
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