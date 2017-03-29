29.03.2017, 19:00

ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика, движение было нарушено

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Tallinna ringteel
Õnnetus Tallinna ringteelFoto: Lugeja foto

На 27 километре Таллиннской окружной дороги сегодня вечером столкнулись два грузовика. Движение на месте происшествия было сильно нарушено, потому что оба направления движения были закрыты несколько часов. В 18:50 полиция сообщила, что движение снова открыто.

Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что в ДТП немного пострадал водитель одного грузовика, но травмы очень незначительные.

Полиция просила по возможности избегать этого района из-за больших пробок.

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