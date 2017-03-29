ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика, движение было нарушено

На 27 километре Таллиннской окружной дороги сегодня вечером столкнулись два грузовика. Движение на месте происшествия было сильно нарушено, потому что оба направления движения были закрыты несколько часов. В 18:50 полиция сообщила, что движение снова открыто.
Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что в ДТП немного пострадал водитель одного грузовика, но травмы очень незначительные.
Полиция просила по возможности избегать этого района из-за больших пробок.
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