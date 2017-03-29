ФОТО: На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика, движение было нарушено

Õnnetus Tallinna ringteel Foto: Lugeja foto

На 27 километре Таллиннской окружной дороги сегодня вечером столкнулись два грузовика. Движение на месте происшествия было сильно нарушено, потому что оба направления движения были закрыты несколько часов. В 18:50 полиция сообщила, что движение снова открыто.