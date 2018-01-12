12.01.2018, 23:59

ФОТО: На Таллиннской окружной дороге спасатели вырезали водителя из автомобиля, заполненного бутылками с алкоголем

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rus.delfi.ee
EST
Avarii Lagedil, Tallinna ringteel
Avarii Lagedil, Tallinna ringteelFoto: Lugeja fotod

На 6 километре Таллиннской окружной дороги, в Лагеди, в пятницу поздно вечером произошла тяжелая авария. Спасатели, с помощью специального оборудования разрезав кузов автомобиля, извлекли из него водителя, получившего серьезные телесные повреждения и передали его скорой помощи.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что ДТП произошло в 22.49.

"Автомобиль был переполнен бутылками с алкоголем. Был ли водитель нетрезв, выясняется", — отметил пресс-секретарь.

На место происшествия прибыло три машины скорой помощи, две — спасателей и несколько полицейских автомобилей.

Читатель Delfi сообщил с места происшествия, что перед тем как перевернуться на крышу автомобиль наехал на бетонное основание временного дорожного знака, в результате чего и "взлетел".

Отметим, что в аварию попал автомобиль с правым рулем.

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