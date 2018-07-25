ФОТО: На Штромке утонул мужчина средних лет

Сегодня вечером на столичном пляже Штромка спасатели пытались оживить мужчину средних лет, которого вынесли из воды. К сожалению, медикам спасти жизнь человека не удалось.

Примерно в 20.05 спасатели вынесли мужчину из воды на берег. Сначала мужчину пытались оживить спасатели из береговой охраны, затем - медики. В 20.30 медики констатировали его смерть.

Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, утонувший — мужчина средних лет.

По словам пресс-секретаря Спасательного центра, сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило в 19:54

На месте работает и полиция, которая выясняет детали происшествия.