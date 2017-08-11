ФОТО: На шоссе Таллинн-Вильянди столкнулись Opel и Chrysler

Сегодня около 11 часов утра на 22-м км шоссе Таллинн-Вильянди в Рапламаа произошла авария с участием легковых автомобилей Opel и Chrysler.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сказал, что 30-летняя женщина на Opel при повороте не уступила дорогу двигавшемуся прямо и имеющему преимущество Chrysler, которым управлял 46-летний мужчина, в результате чего и произошло столкновение.
В результате случившегося никто не пострадал.
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