ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка и грузовик

На шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа в деревне Нурмси сегодня столкнулись легковой автомобиль Ford и грузовик Volvo. В обоих машинах были только водители, водителя легковушки доставили в больницу на осмотр.
По первоначальным данным, ДТП произошло потому, что легковой автомобиль отклонился на встречную полосу. Автомобиль двигался с стороны Таллинна в сторону Тарту, но потерял управление, отклонился на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Тарту грузовиком. Дорога на месте аварии была покрыта мокрым снегом, было скользко.