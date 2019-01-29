ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка и грузовик

Центр тревоги получил сообщение о случившемся сегодня в 14:30.

По первоначальным данным, ДТП произошло потому, что легковой автомобиль отклонился на встречную полосу. Автомобиль двигался с стороны Таллинна в сторону Тарту, но потерял управление, отклонился на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Тарту грузовиком. Дорога на месте аварии была покрыта мокрым снегом, было скользко.

Шины автомобилей соответствовали требованиям.