ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, в результате которой столкнулись грузовик и легковушка.
Авария произошла в 18:10 на отрезке шоссе между Козе и Арду. Водитель Mitsubishi хотел пересечь главную дорогу, чтобы выехать второстепенную. Совершая маневр, водитель легковушки не заметил приближающегося грузовика.
От столкновения Mitsubishi выбросило с главной дороги в канаву. Водитель Mitsubishi жаловался на боли, поэтому на место происшествия вызвали медиков, которые диагностировали легкие повреждения, госпитализация не понадобилась.
Дальше этим случаем будут заниматься страховые фирмы.
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