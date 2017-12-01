01.12.2017, 21:38

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковушка

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rus.delfi.ee
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Galerii: 15 pilti
Veoki ja auto kokkupõrge Tallinna-Tartu maanteel Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, в результате которой столкнулись грузовик и легковушка.

Авария произошла в 18:10 на отрезке шоссе между Козе и Арду. Водитель Mitsubishi хотел пересечь главную дорогу, чтобы выехать второстепенную. Совершая маневр, водитель легковушки не заметил приближающегося грузовика.

От столкновения Mitsubishi выбросило с главной дороги в канаву. Водитель Mitsubishi жаловался на боли, поэтому на место происшествия вызвали медиков, которые диагностировали легкие повреждения, госпитализация не понадобилась.

Дальше этим случаем будут заниматься страховые фирмы.

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