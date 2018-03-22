22.03.2018, 23:47

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Спасателям пришлось вырезать женщину-водителя из легковушки

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rus.delfi.ee
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Avarii Adavere tuuliku juures Foto: Virgo

Сегодня вечером произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту, у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Об аварии сообщили в 21.23. По имеющим сейчас данным, произошло столкнование грузовика Volvo и легковушки Opel, а все произошло тогда, когда Opel обгонял Volvo, сказал пресс-представитель Лыунаской префектуры полиции.

По описанию очевидца, груженый трейлер и легковой автомобиль в результате ДТП оказались в кювете. Из легковушки спасатели извлекли водителя, разрезав кузов. На место прибыла бригада скорой помощи.

”В аварии пострадала находившаяся в легковой машине 40-летняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированного автомобиля и передали медикам. Подробности происшествия пока выясняются”, — сообщил пресс-представитель полиции.

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