ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два легковых автомобиля

Вчера в 22:45 на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа столкнулись два легковых автомобиля.

Водитель двигавшегося со стороны Тарту Ford на скользкой дороге не справился с управлением, отклонился на встречку и столкнулся там с ехавшим со стороны Таллинна Dacia.

Ford проехал еще несколько сотен метров, а затем съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель Ford получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу для осмотра. Водитель и пассажиры Dacia в помощи не нуждались.