18.02.2018, 09:00

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два легковых автомобиля

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rus.delfi.ee
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Avarii Tallinna-Tartu maanteel Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Вчера в 22:45 на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа столкнулись два легковых автомобиля.

Водитель двигавшегося со стороны Тарту Ford на скользкой дороге не справился с управлением, отклонился на встречку и столкнулся там с ехавшим со стороны Таллинна Dacia.

Ford проехал еще несколько сотен метров, а затем съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель Ford получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу для осмотра. Водитель и пассажиры Dacia в помощи не нуждались.

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