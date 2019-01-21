21.01.2019, 19:02

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту сгорела фура


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту сгорела фура
Foto: Delfi lugeja

На шоссе Таллинн-Тарту, близ деревни Пиккнурме по неустановленной до сих пор причине загорелась водительская кабина грузовой машины.

Сообщение о возгорании машины в Центр тревоги поступило в 17:11. Спасателям удалось потушить кабину, огонь не успел распространится на прицеп, в котором находились сухие опилки.

Грузовик отбуксировали в "карман" для автобусов. Причина возникновения пожара в машине устанавливается.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии