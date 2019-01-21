ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту сгорела фура

Сообщение о возгорании машины в Центр тревоги поступило в 17:11. Спасателям удалось потушить кабину, огонь не успел распространится на прицеп, в котором находились сухие опилки.

Грузовик отбуксировали в "карман" для автобусов. Причина возникновения пожара в машине устанавливается.