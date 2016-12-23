На 109 километре шоссе Таллинн-Тарту было нарушено движение в связи с ДТП, в котором пострадали двое людей.

На 109 километре шоссе Таллинн-Тарту в Имавере выбежали на дорогу трое лосей. Направлявшийся в сторону Таллинна водитель за рулем "Лады" с российскими номерами пытался избежать столкновения с ними и потерял управление, выехав на противоположную полосу, где он столкнулся с BMW.

Все же с одним лосем не удалось избежать столкновения, после чего в уже мертвое животное врезался направлявшийся в Таллинн автобус. Труп лося застрял под автобусом.

В итоге автобус и BMW остались на дороге, а "Лада" вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадали двое находившихся в BMW: беременную женщину и ребенка отвезли в больницу на осмотр. Полиция подтвердила, что водители автомобилей были трезвыми.

Пассажиры автобуса не пострадали, и их вскоре подобрал высланный на замену автобус.

На месте аварии было нарушено движение. Объезд в сторону Таллинна осуществлялся через Тюри, что увеличивает дорогу на 25 километров.