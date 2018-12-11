ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария: молодая женщина от полученным травм скончалась в больнице

По предварительным данным, грузовой автомобиль Peugeot двигался в сторону Таллинна и по неизвестной причине оказался незамеченным водителем ехавшего сзади в том же направлении автомобиля BMW, в связи с чем BMW врезался в Peugeot. В результате случившегося BMW отклонился на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся по ней легковым автомобилем Hyundai, а Peugeot вылетел в кювет. Все три автомобиля ехали в сторону Таллинна.

Глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмас Крулл выразил соболезнования близким погибшей. ”Мне искренне жаль, что молодая девушка потеряла в аварии жизнь. Данный участок дороги прямой и освещенный, то есть видимость на месте происшествия была хорошей. Сейчас полицейские выясняют причины аварии. Просим очевидцев связаться с нами по адресу pohja.lmt@politsei.ee”, — сказал он.