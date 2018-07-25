25.07.2018, 12:20

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобиля погибла семья из семи кабанов

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rus.delfi.ee
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Õnnetuses hukkunud metssead
Õnnetuses hukkunud metsseadFoto: Peeter Karask

Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.

"Жизнь всех оборвалась мгновенно. Здесь некого винить, просто несчастливое совпадение", — пишет заставший аварию фотограф природы Пеэтер Караск, который как раз возвращался из ночного укрытия. "Мы можем только быть еще более внимательными и выбирать свою скорость езды, чтобы избежать таких ситуаций. И так в Эстонии осталось мало кабанов и мгновенно стало на семь кабанов меньше".

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