ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту под колесами автомобиля погибла семья из семи кабанов

Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.

"Жизнь всех оборвалась мгновенно. Здесь некого винить, просто несчастливое совпадение", — пишет заставший аварию фотограф природы Пеэтер Караск, который как раз возвращался из ночного укрытия. "Мы можем только быть еще более внимательными и выбирать свою скорость езды, чтобы избежать таких ситуаций. И так в Эстонии осталось мало кабанов и мгновенно стало на семь кабанов меньше".