ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту один Volkswagen врезался в другой, пострадал один человек

Сегодня утром около половины 10 на 15 километре шоссе Таллинн-Тарту один Volkswagen врезался сзади в другой Volkswagen.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в аварии пострадал 52-летний мужчина, которого доставили в больницу.
Согласно базе данных контроля транспортных средств Департамента шоссейных дорог, по меньшей мере у одного участвовавшего в аварии автомобиля отсутствовал техосмотр.
Более точные обстоятельства выяснятся в ходе производства.
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