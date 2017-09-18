ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту один Volkswagen врезался в другой, пострадал один человек

Сегодня утром около половины 10 на 15 километре шоссе Таллинн-Тарту один Volkswagen врезался сзади в другой Volkswagen.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Оли Кивистик, в аварии пострадал 52-летний мужчина, которого доставили в больницу. Согласно базе данных контроля транспортных средств Департамента шоссейных дорог, по меньшей мере у одного участвовавшего в аварии автомобиля отсутствовал техосмотр. Более точные обстоятельства выяснятся в ходе производства.