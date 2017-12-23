23.12.2017, 15:01

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус с молодыми футболистами съехал в кювет


rus.delfi.ee
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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус с молодыми футболистами съехал в кювет
Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 13:20 произошла авария в Мяэкюла на шоссе Таллинн-Тарту, где ехавший в сторону Таллинна микроавтобус с молодыми футболистами съехал с дороги.

В результате случившегося никто не пострадал.


В момент аварии в автобусе находилось 13 молодых футболистов, которые направлялись на турнир в столицу.

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