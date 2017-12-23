23.12.2017, 15:01
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус с молодыми футболистами съехал в кювет
Сегодня в 13:20 произошла авария в Мяэкюла на шоссе Таллинн-Тарту, где ехавший в сторону Таллинна микроавтобус с молодыми футболистами съехал с дороги.
В результате случившегося никто не пострадал.
В момент аварии в автобусе находилось 13 молодых футболистов, которые направлялись на турнир в столицу.
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