ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту лось попал под грузовик и фургон

Сегодня вечером около шести часов на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП — грузовик Scania сбил лося.

Сегодня вечером на 50 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП. Перед находившимся на пути из Таллинна в сторону Тарту грузовиком Scania справа с обочины выбежал лось.

Водитель грузовика не смог предотвратить аварию. Лось получил от машины сильный удар, в результате которого животное отлетело на встречную полосу. Затем лось столкнулся с направлявшимся из Тарту в сторону Таллинна мини-фургоном Mercedes-Benz. Mercedes съехал с дороги и перевернулся на крышу через переднюю часть машины.

В момент ДТП в мини-фургоне находились два человека. Водителя отвезли в больницу на осмотр, пассажир отделался испугом.

Водитель Scania не пострадал.