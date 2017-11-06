06.11.2017, 20:50

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту лось попал под грузовик и фургон

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Ardu lähedal Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Сегодня вечером около шести часов на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП — грузовик Scania сбил лося.

Сегодня вечером на 50 километре шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП. Перед находившимся на пути из Таллинна в сторону Тарту грузовиком Scania справа с обочины выбежал лось.

Водитель грузовика не смог предотвратить аварию. Лось получил от машины сильный удар, в результате которого животное отлетело на встречную полосу. Затем лось столкнулся с направлявшимся из Тарту в сторону Таллинна мини-фургоном Mercedes-Benz. Mercedes съехал с дороги и перевернулся на крышу через переднюю часть машины.

В момент ДТП в мини-фургоне находились два человека. Водителя отвезли в больницу на осмотр, пассажир отделался испугом.

Водитель Scania не пострадал.

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