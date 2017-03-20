20.03.2017, 10:27

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту грузовик врезался в камеру слежения за скоростью

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rus.delfi.ee
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Veok sõitis Järva maakonnas kiiruskaamera puruks
Galerii: 14 pilti
Veok sõitis Järva maakonnas kiiruskaamera puruks Foto: Kaspar Pokk

В понедельник около 7:15 утра на шоссе Таллинн-Тарту в волости Ярва на перекрестке Койги грузовик врезался в камеру слежения за скоростью.

Водитель ехавшего со стороны Таллинна грузовика MAN — 34-летний Лаури — потерял управление над транспортным средством и через встречную полосу съехал с дороги, где врезался в камеру измерения скоростного режима.

В результате случившегося мужчина получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

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