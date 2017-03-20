ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту грузовик врезался в камеру слежения за скоростью

В понедельник около 7:15 утра на шоссе Таллинн-Тарту в волости Ярва на перекрестке Койги грузовик врезался в камеру слежения за скоростью.

Водитель ехавшего со стороны Таллинна грузовика MAN — 34-летний Лаури — потерял управление над транспортным средством и через встречную полосу съехал с дороги, где врезался в камеру измерения скоростного режима.

В результате случившегося мужчина получил легкие травмы и был доставлен в больницу.