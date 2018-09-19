19.09.2018, 20:10

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту фура упала в кювет — водителю стало плохо за рулем

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 18 pilti
Avarii Tallinna–Tartu maanteel 19.09.2018 Foto: Kaspar Pokk

В среду во второй половине дня на шоссе Таллинн Тарту произошло ДТП, когда фура съехала с дороги в кювет и упала на бок.

Инцидент произошел около 16:00 недалеко от Мяо. Нагруженные древесиной грузовик MAN отклонился с дороги вправо и съехал в кювет, упав там на бок.

63-летний водитель грузовика сказал полицейским, что он не засыпал за рулем. Осмотревшие его медики заключили, что можно считать, что аварию вызвала проблема со здоровьем. Мужчину доставили в больницу на осмотр.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти

19.09.2018
На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
Подробнее



Спортсмен, диверсант, эмигрант. Противоречивая жизнь чемпиона Эстонии

19.09.2018
28 августа 1943 года из Ивановской области за линию фронта в немецкий тыл вылетел военный самолет, на борту которого находились 10 советских парашютистов. Диверсионной группой руководил успешный эстонский спортсмен Эльмар Ряхн.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

В интервью ERR Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой

19.09.2018
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года назад эмигрировал в Эстонию, раскритиковал ситуацию с межнациональными отношениями в прибалтийской стране. Об этом сообщает портал ERR.
Подробнее




”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро

19.09.2018
Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.
Подробнее