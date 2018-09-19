ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту фура упала в кювет — водителю стало плохо за рулем

Инцидент произошел около 16:00 недалеко от Мяо. Нагруженные древесиной грузовик MAN отклонился с дороги вправо и съехал в кювет, упав там на бок.

63-летний водитель грузовика сказал полицейским, что он не засыпал за рулем. Осмотревшие его медики заключили, что можно считать, что аварию вызвала проблема со здоровьем. Мужчину доставили в больницу на осмотр.