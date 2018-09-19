19.09.2018, 20:10

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту фура упала в кювет — водителю стало плохо за рулем

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rus.delfi.ee
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Avarii Tallinna–Tartu maanteel 19.09.2018 Foto: Kaspar Pokk

В среду во второй половине дня на шоссе Таллинн Тарту произошло ДТП, когда фура съехала с дороги в кювет и упала на бок.

Инцидент произошел около 16:00 недалеко от Мяо. Нагруженные древесиной грузовик MAN отклонился с дороги вправо и съехал в кювет, упав там на бок.

63-летний водитель грузовика сказал полицейским, что он не засыпал за рулем. Осмотревшие его медики заключили, что можно считать, что аварию вызвала проблема со здоровьем. Мужчину доставили в больницу на осмотр.

Tallinn Hockey weekend
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