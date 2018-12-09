09.12.2018, 18:04

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль столкнулся с перевозившим трактор грузовиком. Один человек пострадал


rus.delfi.ee
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Galerii: 19 pilti
Avarii Tallinn-Tartu maanteel Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около 14.00 на шоссе Таллинн-Тарту, в Ярвамаа, произошло ДТП — автомобиль столкнулся с грузовиком.

По информации полиции, пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем. О том, насколько серьезны травмы водителя, полиция на данный момент не сообщает. В 15.45 движение на данном участке было восстановлено.

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