09.12.2018, 18:04
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль столкнулся с перевозившим трактор грузовиком. Один человек пострадал
Сегодня около 14.00 на шоссе Таллинн-Тарту, в Ярвамаа, произошло ДТП — автомобиль столкнулся с грузовиком.
Сегодня около 14.00 на шоссе Таллинн-Тарту, в Ярвамаа, произошло ДТП — автомобиль столкнулся с грузовиком.
По информации полиции, пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем. О том, насколько серьезны травмы водителя, полиция на данный момент не сообщает. В 15.45 движение на данном участке было восстановлено.
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