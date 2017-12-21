21.12.2017, 09:27

ФОТО: На шоссе Таллинн-Рапла под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

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дополнено в 11:40
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Liiklusõnnetus Tallinna-Rapla-Türi maantee 36. km Foto: Veiko Vares

Сегодня в 7:54 на 36 километре шоссе Таллинн-Рапла в деревне Рёа автомобиль сбил пешехода, в результате чего тот погиб.

Автомобиль Škoda двигался в сторону Рапла, когда на дорогу перед ним выбежала 68-летняя женщина. В результате столкновения она погибла на месте.

Согласно первоначальным данным, у женщины был отражатель и фонарик в руках. Во время ДТП на улице было темно и шел дождь, но на участке дороги была хорошая видимость и дорожное покрытие, а также работали уличные фонари. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч.

За рулем автомобиля находился 69-летний мужчин, трезвый и с правами соответствующей категории. В момент столкновения он находился в машине один и не пострадал. У него был пристегнут ремень, а у автомобиля поменяны шины на зимние.

Для выяснения обстоятельств инцидента инициировано производство, которое проводит Ляэнеская окружная прокуратура.

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