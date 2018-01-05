05.01.2018, 12:11

ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик и погрузчик

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик и погрузчик
Foto: Karin Kaljuläte

На 23 километре шоссе Таллинн-Пярну столкнулись около 9 утра грузовик и погрузочная машина.

В результате столкновения грузовик отбросило на середину дороги, но движение быстро восстановили.

В ДТП никто не пострадал.

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