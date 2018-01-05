05.01.2018, 12:11
ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик и погрузчик
На 23 километре шоссе Таллинн-Пярну столкнулись около 9 утра грузовик и погрузочная машина.
В результате столкновения грузовик отбросило на середину дороги, но движение быстро восстановили.
В ДТП никто не пострадал.
179 900€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
139 000€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
160 000€
Tallinn, Квартира
175 680€
Tallinn, Квартира
128 990€
Tallinn, Квартира
121 990€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА