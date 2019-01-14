ФОТО: На шоссе Таллинн-Пярну грузовик съехал в кювет, движение в сторону Таллинна перекрыто

В 9 часов Центр тревоги получил сообщение, что на 51 километре шоссе Таллинн-Пярну грузовик Scania съехал в кювет, но его прицеп находится на дороге. Из-за этого перекрыто ведущее в сторону Таллинна направление движения.

В ДТП никто не пострадал, и полиция установила, что водитель был трезв.

Из-за снегопада дорожные условия в этом районе сложные, поэтому движение требует от водителей еще большего внимания и осторожности.