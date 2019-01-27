27.01.2019, 18:01

ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва машина перелетела через дорожное ограждение


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва машина перелетела через дорожное ограждение
Foto: Delfi lugeja

Сегодня после обеда на 120 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария — автомобиль Volkswagen Polo вылетел с проезжей части, миновав дорожное ограждение.

За рулем была 60-летняя женщина. Медики осмотрели женщину на месте. К счастью, медпомощь ей не понадобилась.

Автоледи в момент аварии была трезвая. Других пассажиров в машине не было.

Читайте также: