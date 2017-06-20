20.06.2017, 16:00

ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва четыре автомобиля попали в аварию

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rus.delfi.ee
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Ahelavarii Tallinna-Narva maanteel
Ahelavarii Tallinna-Narva maanteelFoto: Veiko Vares

Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Нарва, в нескольких километрах от столицы, произошла авария с участием четырех автомобилей.

По словам фотографа, авария произошла в результате того, что водитель Opel в зоне 90 км/ч резко затормозил, и в него сзади врезался Volvo. Водители вышли и стали разбираться. Поскольку приближавшийся к месту аварии водитель Dacia также резко затормозил, то в него в свою очередь сзади врезался Audi.

Люди в результате ДТП не пострадали.

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