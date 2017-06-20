ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва четыре автомобиля попали в аварию

Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Нарва, в нескольких километрах от столицы, произошла авария с участием четырех автомобилей.

По словам фотографа, авария произошла в результате того, что водитель Opel в зоне 90 км/ч резко затормозил, и в него сзади врезался Volvo. Водители вышли и стали разбираться. Поскольку приближавшийся к месту аварии водитель Dacia также резко затормозил, то в него в свою очередь сзади врезался Audi.



Люди в результате ДТП не пострадали.