ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва четыре автомобиля попали в аварию

Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Нарва, в нескольких километрах от столицы, произошла авария с участием четырех автомобилей.
По словам фотографа, авария произошла в результате того, что водитель Opel в зоне 90 км/ч резко затормозил, и в него сзади врезался Volvo. Водители вышли и стали разбираться. Поскольку приближавшийся к месту аварии водитель Dacia также резко затормозил, то в него в свою очередь сзади врезался Audi.
Люди в результате ДТП не пострадали.
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