12.02.2017, 15:46

ФОТО: На садоводческом хуторе пожар уничтожил уникальную коллекцию кактусов

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rus.delfi.ee
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kaktusemaja põleng
Galerii: 24 pilti
kaktusemaja põleng Foto: Ago Tammik

На садоводческом хуторе Сааре-Тырвааугу, расположенного в деревне Люйсте близ Вяндра, произошел пожар. В результате происшествия огнем были уничтожены теплицы известного коллекционера кактусов Харри Поома.

За 26 лет Поом вырастил тысячи растений, в их числе есть и те, которые высаживала еще его бабушка.

После пожара картина на хуторе ужасная: кактусы стоят как и прежде, но обугленные и уже мертвые. В огне погибли более тысячи кактусов.

Однако Поом не унывает и заверяет, что уже через два года можно будет приехать на этот хутор и любоваться кактусами вновь.

А вот так выглядела коллекция кактусов раньше.

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