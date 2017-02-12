ФОТО: На садоводческом хуторе пожар уничтожил уникальную коллекцию кактусов

На садоводческом хуторе Сааре-Тырвааугу, расположенного в деревне Люйсте близ Вяндра, произошел пожар. В результате происшествия огнем были уничтожены теплицы известного коллекционера кактусов Харри Поома.

За 26 лет Поом вырастил тысячи растений, в их числе есть и те, которые высаживала еще его бабушка.

После пожара картина на хуторе ужасная: кактусы стоят как и прежде, но обугленные и уже мертвые. В огне погибли более тысячи кактусов.

Однако Поом не унывает и заверяет, что уже через два года можно будет приехать на этот хутор и любоваться кактусами вновь.

А вот так выглядела коллекция кактусов раньше.