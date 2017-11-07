ФОТО: На Сааремаа загорелся ехавший по дороге ковшовый погрузчик

Вчера вечером в деревне Хаэска на Сааремаа загорелся поворачивающий с проселочной дороги на главную ковшовый погрузчик.
Прибывшие на место спасатели сразу стали тушить возгорание. Выяснилось, что из сгоревшего гидробака на землю вылилось около 180 литров гидроаккумуляторного масла. Жидкость засыпали опилками, а утром работы по ликвидации загрязнения продолжатся.
Водитель транспортного средства не пострадал.
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