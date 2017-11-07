07.11.2017, 09:30

ФОТО: На Сааремаа загорелся ехавший по дороге ковшовый погрузчик


rus.delfi.ee
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Saaremaal Haeska külas põles kopplaadur vrakiks. Juht pääses ehmatusega
Saaremaal Haeska külas põles kopplaadur vrakiksFoto: Irina Mägi

Вчера вечером в деревне Хаэска на Сааремаа загорелся поворачивающий с проселочной дороги на главную ковшовый погрузчик.

Прибывшие на место спасатели сразу стали тушить возгорание. Выяснилось, что из сгоревшего гидробака на землю вылилось около 180 литров гидроаккумуляторного масла. Жидкость засыпали опилками, а утром работы по ликвидации загрязнения продолжатся.

Водитель транспортного средства не пострадал.

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