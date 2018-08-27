ФОТО: На Сааремаа в результате столкновения с фургоном погиб 25-летний мотоциклист

Сегодня утром в 6:44 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на Сааремаа, деревне Пахавалла, где столкнулись фургон и мотоцикл. В результате столкновения погиб 25-летний мотоциклист.

ДТП произошло на 25 километре шоссе Маса-Лаймяла-Тумала. По первоначальным данным, фургон Citroen Berlingo совершал поворот с главной на окольную дорогу. Водитель автомобиля вывернул прямо перед мотоциклом Honda, который ехал по главной дороге по встречной полосе. Из-за столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

На мотоциклисте было необходимое оборудование безопасности, но он получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте. Водитель фургона 71-летний мужчина не пострадал.

Авария произошла на прямом участке дороги, где максимально разрешенная скорость 90 км/ч. В момент аварии на данном участке дороги было туманно.