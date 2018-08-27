27.08.2018, 09:39

ФОТО: На Сааремаа в результате столкновения с фургоном погиб 25-летний мотоциклист

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rus.delfi.ee
EST 8
Galerii: 18 pilti
Liiklusõnnetus hukkunu, Saaremaa, Pahavalla, mootorrattur Foto: Irina Mägi

Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Пахавалла произошла авария, в результате которой погиб 25-летний мужчина.

Сегодня утром в 6:44 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на Сааремаа, деревне Пахавалла, где столкнулись фургон и мотоцикл. В результате столкновения погиб 25-летний мотоциклист.

ДТП произошло на 25 километре шоссе Маса-Лаймяла-Тумала. По первоначальным данным, фургон Citroen Berlingo совершал поворот с главной на окольную дорогу. Водитель автомобиля вывернул прямо перед мотоциклом Honda, который ехал по главной дороге по встречной полосе. Из-за столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

На мотоциклисте было необходимое оборудование безопасности, но он получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте. Водитель фургона 71-летний мужчина не пострадал.

Авария произошла на прямом участке дороги, где максимально разрешенная скорость 90 км/ч. В момент аварии на данном участке дороги было туманно.

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