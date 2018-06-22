ФОТО: На Сааремаа пожар уничтожил дом, многодетная семья лишилась крова

Сегодня на Саареема в результате пожара семья из девяти человек лишилась дома. Огонь уничтожил дом и пристройки.

Сообщение о пожаре в деревне Эндла в Центр тревоги поступило в 16:27. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, сарай уже был практически уничтожен, огонь переместился на чердак и крышу дома.

На быстрое распространение огня повлиял, по всей видимости, сильный ветер. Причину возникновения пожара установит экспертиза.

Огонь уничтожил примерно треть дома, остальная часть дома получила сильные повреждения от дыма и воды. Люди в результате пожара не пострадали.