16.05.2017, 10:21

ФОТО: На Сааремаа обнаружены два снаряда, в Ида-Вирумаа — целых пять


rus.delfi.ee
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ФОТО: На Сааремаа обнаружены два снаряда, в Ида-Вирумаа — целых пять
Foto: Päästeamet

В понедельник спасатели получили вызов в волость Лейзи на Сааремаа, где во время земляных работ были обнаружены два 82-миллиметровых минометных снаряда, и в волость Сальме, где была обнаружена часть ручной гранаты.

Спасатели уничтожили все три находки.

Foto: Päästeamet

Также поступил вызов из Ида-Вирумаа, где спасателям пришлось обезвредить 150-миллиметровый снаряд в деревне Пухкова волости Вайвара, 105-миллиметровый снаряд в деревне Солдина, 75-миллиметровый снаряд и два 82-миллиметровых минометных снаряда в деревне Вайвара.

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