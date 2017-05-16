ФОТО: На Сааремаа обнаружены два снаряда, в Ида-Вирумаа — целых пять

В понедельник спасатели получили вызов в волость Лейзи на Сааремаа, где во время земляных работ были обнаружены два 82-миллиметровых минометных снаряда, и в волость Сальме, где была обнаружена часть ручной гранаты.
Спасатели уничтожили все три находки.
Также поступил вызов из Ида-Вирумаа, где спасателям пришлось обезвредить 150-миллиметровый снаряд в деревне Пухкова волости Вайвара, 105-миллиметровый снаряд в деревне Солдина, 75-миллиметровый снаряд и два 82-миллиметровых минометных снаряда в деревне Вайвара.
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