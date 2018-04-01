ФОТО: На Сааремаа на обочине дороги нашли женщину без сознания. Позже она скончалась

Вчера в 20:47 обнаружили, что на Сааремаа в деревне Рео на 132 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре посреди дороги стоит автомобиль Ford Mondeo, за рулем — 46-летний пьяный мужчина.

По первоначальным данным, водитель объяснил, что около него сидела 28-летняя женщина, которая по неизвестной причине вышла из автомобиля на ходу.

Примерно в 360 м на обочине лежала без сознания женщина. Она была доставлена в Курессаарескую больницу, но позже скончалась от полученных травм.

Подробности выясняются.