ФОТО: На Сааремаа из-за неосторожного курения загорелся дом, погибла женщина





Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило в 10:08. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, проезжающий мимо дома сообщил, что из здания идет дым.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение. По прибытию спасателей на место происшествия, в доме горела одна комната. Пожарные обнаружили в комнате труп женщины 1959 года рождения.