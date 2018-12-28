28.12.2018, 13:43

ФОТО: На Сааремаа из-за неосторожного курения загорелся дом, погибла женщина

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rus.delfi.ee
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Hukkunuga tulekahju Eiklas, Saaremaal
Hukkunuga tulekahju Saaremaal EiklasFoto: Irina Mägi

Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Эйкла — по первоначальным данным — из-за неосторожного курения в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла женщина.


Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило в 10:08. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, проезжающий мимо дома сообщил, что из здания идет дым.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение. По прибытию спасателей на место происшествия, в доме горела одна комната. Пожарные обнаружили в комнате труп женщины 1959 года рождения.

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