28.12.2018, 13:43
ФОТО: На Сааремаа из-за неосторожного курения загорелся дом, погибла женщина
Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Эйкла — по первоначальным данным — из-за неосторожного курения в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибла женщина.
Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило в 10:08. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, проезжающий мимо дома сообщил, что из здания идет дым.
Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное курение. По прибытию спасателей на место происшествия, в доме горела одна комната. Пожарные обнаружили в комнате труп женщины 1959 года рождения.