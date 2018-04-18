ФОТО: На Пярнуском шоссе внедорожник выехал на встречку и врезался в ограждение

Сегодня чуть позже 12 часов на виадуке на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла авария.
Предположительно, водителю внедорожника Audi стало плохо и он отклонился на встречную полосу, врезавшись в ограждение.
Скорая доставила водителя в больницу.
Сегодня чуть позже 12 часов на виадуке на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла авария.
Предположительно, водителю внедорожника Audi стало плохо и он отклонился на встречную полосу, врезавшись в ограждение.
Скорая доставила водителя в больницу.
Avaliku teenistuse juhtimistalentide programm
RIIGIKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
Kinnisvaramaakler
CENTER KINNISVARAGRUPP OÜ
Tähtaeg: 30.04.2018
Raasiku põhikooli direktor
RAASIKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 13.05.2018
Teravilja ostu- ja müügijuht
SILIKAAT GRUPP AS
Tähtaeg: 25.04.2018
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