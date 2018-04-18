18.04.2018, 13:21

ФОТО: На Пярнуском шоссе внедорожник выехал на встречку и врезался в ограждение


rus.delfi.ee
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ФОТО: На Пярнуском шоссе внедорожник выехал на встречку и врезался в ограждение
Foto: Delfi lugeja

Сегодня чуть позже 12 часов на виадуке на Пярнуском шоссе в Таллинне произошла авария.

Предположительно, водителю внедорожника Audi стало плохо и он отклонился на встречную полосу, врезавшись в ограждение.

Скорая доставила водителя в больницу.

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