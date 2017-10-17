ФОТО: На Пярнуском шоссе BMW вылетел с дороги, водитель пострадал

Сегодня в районе часу дня на 23 км шоссе Таллинна-Пярну с дороги выехал автомобиль BMW.
Пострадал водитель — 27-летний молодой человек.
Tallinn, Квартира, 130 000 EUR
Tallinn, Квартира, 174 500 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (8)
Сегодня в районе часу дня на 23 км шоссе Таллинна-Пярну с дороги выехал автомобиль BMW.
Пострадал водитель — 27-летний молодой человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.