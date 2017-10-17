17.10.2017, 15:50

ФОТО: На Пярнуском шоссе BMW вылетел с дороги, водитель пострадал

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На Пярнуском шоссе BMW вылетел с дороги, водитель пострадал
Lugeja foto

Сегодня в районе часу дня на 23 км шоссе Таллинна-Пярну с дороги выехал автомобиль BMW.

Пострадал водитель — 27-летний молодой человек.

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